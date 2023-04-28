العباني يدعو لإزالة أي عائق أمام المصالحة والوقوف خلف القادة شرقا وغربا وجنوبا

الوطن| رصد

قال رئيس هيئة الأوقاف محمد العباني، إن أمد الفرقة طال وحان وقت وحدة الصف، مؤكداً ضرورة إزالة أي عائق أمام المصالحة والاجتماع خلف قادة البلد شرقا وغربا وجنوبا.

وأضاف العباني في منشور عبر فيسبوك، إن الوحدة تتحقق بالاعتصام بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله، وإماطة كل حجر عثرة في طريق المصالحة، والدعوة إليها وإنجاحها، وطاعة قادة البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً، في غير المعصية، والحث على ما يطيب النفوس كبوادر الاتفاق، والكف عن كل ما يرعب الناس ويغيظهم، والتنازل عن المصالح الخاصة لتحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن قيام مؤسسات الدولة بواجباتها المنوطة بها على أكمل وجه، والابتعاد عن السياسة وتجاذباتها، واحترام اختصاصاتها، والقضاء على الازدواجية والمركزية، يخرج ليبيا من ضيق الفرقة والاختلاف إلى سعة الوفاق والاجتماع.