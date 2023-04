ليبيا – تساءل عضو لجنة الفتوى التابعة لدار إفتاء الغرياني عبد الرحمن قدوع، قائلًا: هل يملك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إقالة رئيس هيئة الأوقاف طرابلس محمد العباني؟

قدوع وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “سنة 2019 اجتمع عددٌ كبيرٌ من العلماء وكثيرٌ من ممثلي الهيئات العُلمائية في البلد اجتماعين (الأول في طرابلس والثاني في مصراتة) وطالبوا السراج بإقالة رئيس هيئة الأوقاف، وطلب السراج وفدًا من المؤتمر لمقابلته، وحصل ذلك، ووعد بإقالته، ثم لم تحصل الإقالة، فراجعه الوفد مرة أخرى فاعترف أنه لا يستطيع ذلك”.

وأضاف: “والآن الأمر يتكرر، فهل يملك رئيس الوزراء إقالة العباني وعدم الخضوع للضغوطات لحفظ الهيئة من فسادهم وجهلهم، وحفظ هوية البلد من عبثهم؟”.

Shares

The post قدوع: هل يملك الدبيبة إقالة العباني وعدم الخضوع للضغوطات ؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية