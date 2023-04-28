السفير الأمريكي: ندعم بقوة الجمع بين قادة ليبيا لإجراء انتخابات مبكرة

التقى المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس دولة الكونغو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي، خلال اللقاء، إن بلاده وجمهورية الكونغو تدعمان بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

وأضاف نورلاند:” أبلغت الرئيس ساسو نغيسو تقديرنا لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة في ليبيا.

وتابع:” اتفقنا أيضا على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ‎ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة”. واختتم نورلاند قائلا:” أنا ممتن لحفاوة الاستقبال في برازافيل بوانت-نوار!”.