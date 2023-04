ليبيا- قال فوزي بومريس السفير الليبي لدى جمهورية السودان إنه تواصل مع السفارة 15 مواطنًا من الجالية الليبية الموجودة بالسودان ،وتسعى السفارة لإخراجهم في الوقت القريب عندما تتاح الفرصة في الأحياء والمناطق الموجودين فيها داخل العاصمة، ولضمان سلامتهم سيتم أخراجهم إما لمعبر حدودي مع مصر الشقيقة أو بورتسودان.

بومريس علق خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد أمس الأربعاء، بالنسبة للعالقين في الولايات الشمالية كدارفور، موضحًا أن دارفور فيها ليبيين مقيمين من فترة طويلة ومن سنوات عدة ولم ترد للسفارة أي نداءات استغاثة للخروج منها للآن.

وأكد على أن المعارك هناك محدودة وتشهد بعض الاشتباكات الخفيفة، منوهًا إلى أنه على تواصل مع الجالية والأوضاع مستقره للآن.

وأفاد أن المنطقة الشمالية التي تحد ليبيا ومصر لا توجد جالية مستقرة فيها، مضيفًا: “بالنسبة لسائقي الشاحنات نعرف أن أغلبهم من الكفرة وأسود الصحراء، ويعرفون المداخل والمخارج وقادرين على اجتياز الأزمة لا سمح الله إن حصلت معهم، ولم يتواصل معنا أي سائق شاحنة أو تاجر يطلب منا الاستغاثة أو يشتكي”.

كما تابع: “كل من تواصل معنا في السابق تم إجلاؤهم والآن تواصلت معنا أعداد أخرى للسفر، السودان دولة جارة وسهل دخول الليبيين عليها، وهناك صهر ونسب بينهم، وهناك أعداد كبيرة مستقرة أو تتنقل هناك، ولا يمكن للسفارة حصر الأعداد بالكامل داخل السودان لكن كل من يتواصل معنا نحاول أن نقدم له يد العون”.

وأوضح أن الأمور في السودان تتجه للاتفاق على هدنة، آملًا بأن يوفق الأخوة في السودان للجلوس على طاولة الحوار لاستغلال مثل هذه الفرصة لإخراج العالقين.

بومريس: لا يمكن للسفارة حصر أعداد الليبين بالكامل داخل السودان

