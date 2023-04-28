مؤسسة النفط الليبية: اليوم الوطني للسلامة فرصة لتوفير بيئة عمل آمنة

احتفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، باليوم الوطني والعالمي للسلامة والصحة، الذي يحتفل به في 28 أبريل من كل عام، ويجسد بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة.

وفي بيان رسمي للمؤسسة، قالت إن مجلس الإدارة، قدم التهنئة إلى جميع العاملين بقطاع النفط والغاز، خصوصا رجال السلامة والإطفاء والإنقاذ والصحة المهنية في مختلف المواقع النفطية على جهودهم لتطبيق قواعد السلامة وحماية البيئة.

وأضاف البيان أن اليوم فرصة للجميع من أجل مواصلة العمل لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة، ومنح الأولوية القصوى لمبدأ الوقاية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لحماية العمال والمنشآت على حدٍ سواء؛ لوضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل واتخاذ ما يلزم من ضوابط لرفع هذه المخاطر أو خفضها إلى الحد الأدنى.

وتابع البيان أن الخطط الطموحة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها والتحديات التي تواجهنا في رفع معدلات الإنتاج تدفع إلى بذل المزيد من الجهد واتخاذ ما يلزم من ضوابط من أجل بيئة عمل آمنة للعاملين في جميع المرافق النفطية ولمقدرات البلاد، واختتم: «فالسلامة أولا وهي دعامة الإنتاج».