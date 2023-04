ليبيا – توقع عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية أن يستيقظ الليبيون ذات يوم فاقدين لهويتهم ولأرضهم.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أشار إلى أن الدولة تعاني من ضعف وهشاشة وغياب جيش حقيقي متماسك قادر على حماية الحدود وتأمين الوطن، بالإضافة إلى وجود الفساد والنهب والسرقة والحكومات المتعاقبة الساقطة بالمعنى السياسي إلى جانب الصراع والحقد والكراهية والجهل والعناد.

وأشار إلى أن قوافل الهجرة غير الشرعية في التوطين منذ سنوات تجاوز عددها المليون و ستزداد كل يوم.

وتابع بن عطية حديثه: “سنصحو ذات يوم وقد فقدنا الهوية والأرض الليبية، وسنبكي على أرض مزقناها بأيدينا وعلى هواء أفسدناه بأعمالنا الضارة”.

بن عطية قال: إن الشباب يضيع كل يوم في البطالة والمخدرات والجريمة بلا هوية أو قيادة راشدة. مختتمًا بالقول: “أسعفوا الوطن واجتمعوا قبل فوات الأوان”.

Shares

The post بن عطية: سيستيقظ الليبيون ذات يوم فاقدين لهويتهم وأرضهم بسبب قوافل الهجرة غير الشرعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية