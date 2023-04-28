وزير النفط بحكومة دبيبة: الاحتجاجات لم تؤثر على العمل في مصفاة الزاوية

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، إن العمل لم يتأثر في مصفاة الزاوية بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة حتى الآن.

وأضاف عون في تصريحات صحفية له اليوم تداولتها وسائل إعلام ليبية، أن هناك جهود حثيثة تبذل من أجل تجنب أي تداعيات، مشيرا إلى أن المصفاة لم تتوقف عن العمل.

وتابع: “يبدو أن الحواجز حالت دون دخول المستخدمين لها لكن سُمح للبعض بالدخول والاستمرار في عمليات التشغيل”.

وقال وزير النفط: “الحواجز الترابية حالت أيضا دون خروج شاحنات الوقود من مستودع البريقة، وجرى الاتفاق على إزالة هذه الحواجز الجمعة”.