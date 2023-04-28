ليبيا الان

باتيلي: أرحب بالروح الوطنية التي تتحلى بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

تم النشر منذُ 56 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية من الغرب والشرق والجنوب الليبي، التزمت خلال اجتماعات يسرتها الأمم المتحدة في شهري مارس وأبريل بدعم الانتخابات ودعم العودة الآمنة للنازحين والإفراج عن المحتجزين ومعالجة قضية المفقودين.

وأعادت البعثة نشر تغريدة لممثلها عبدالله باتيلي، رحب فيها  بالروح الوطنية التي تتحلى بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورئيسا الأركان، قائلا “أحثهم جميعاً على مواصلة تعزيز الوحدة الوطنية، كما وأحث الأطراف السياسية الفاعلة على أن تحذو حذو القادة العسكريين والأمنيين”.

الوسوم

الانتخابات البعثة الأممّية باتيلي ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك