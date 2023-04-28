باتيلي: أرحب بالروح الوطنية التي تتحلى بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

الوطن| رصد

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية من الغرب والشرق والجنوب الليبي، التزمت خلال اجتماعات يسرتها الأمم المتحدة في شهري مارس وأبريل بدعم الانتخابات ودعم العودة الآمنة للنازحين والإفراج عن المحتجزين ومعالجة قضية المفقودين.

وأعادت البعثة نشر تغريدة لممثلها عبدالله باتيلي، رحب فيها بالروح الوطنية التي تتحلى بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورئيسا الأركان، قائلا “أحثهم جميعاً على مواصلة تعزيز الوحدة الوطنية، كما وأحث الأطراف السياسية الفاعلة على أن تحذو حذو القادة العسكريين والأمنيين”.