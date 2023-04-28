أحد أتباع الغرياني لـ”الليبيين”: زلزلوا الفيس بحملات تطالب الدبيبة بإقالة العباني

قال عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء التابعة للصادق الغرياني، ورئيس قسم الأهلة، عبد الرحمن قدوع إن إقالة رئيس الهيئة العامة للأوقاف محمد العباني واجب شرعي ووطني.

وقال قدوع في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا تحقروا أنفسكم ولا تستقلّوا كثرتكم، اعقدوا العزم واملأوا الفيس بحملات تطالب رئيس الحكومة (الوحدة المؤقتة) بإقالة أمين هيئة الأوقاف، وستجدون ثمرة الضغط الشعبي،

وأضاف: “لا يخذّلنّكم من يقول لا يمكن، ومدعومين، واستعينوا بالله وزلزلوا الفيس بالمطالبة بإقالته، وبذلك سيتم الضغط على الحكومة لإقالته، وترقبوا مؤتمرا ضخما لعدد من مشايخ البلد”.