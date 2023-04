باشاآغا يسلم عقيلة صالح مقترح حكومته بشأن إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات

ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا الخميس برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناقشة الوضع السياسي الراهن ودور الحكومة في دعم مسار لجنة 6+6 لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الحكم المحلي أبو بكر الزوي.

باشاآغا سلم بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للحكومة مشروع مقترح قانون أعدته الحكومة بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات لرئيس مجلس النواب.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المشروع يهدف إلى إيصال الخدمات إلى كافة البلديات وتفكيك المركزية لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف.

