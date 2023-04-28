إحباط عملية هجرة غير شرعية وانتشال جثث ثلاثة مهاجرين في القره بوللي

أخبار ليبيا 24

أعلنت، إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إحباط عملية هجرة غير شرعية، نحو أوروبا انطلاقا من القره بوللي.

وقالت الإدارة، الخميس، إنّه تمّ ضبط 21 مهاجرًا غير قانوني داخل استراحة تستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية في القره بوللي.

ولفتت إلى أن المهاجرين ينحدرون من 4 دول هي بنغلادش وباكستان ومصر والهند.

إلى ذلك قالت أعلنت الإدارة، انتشال 3 جثث لمهاجرين قبالة ساحل القره بوللي، دون معرفة جنسيتهما، بعدما انقلب بهم القارب في عرض البحر.

وقالت، إنّه سيتم إحالة المهاجرين وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وعلى مدار الأيام الماضية انتشل الهلال الأحمر الليبي جثث أكثر من 8 مهاجرين لقوا مصرعهم غرقًا بعدما غرق قارب كان يقلهم، كما تمكن من إنقاذ 92 آخرين.