العشي: ناقشت مع سفير مالي التحضير للاحتفال بيوم أفريقيا

التقى جلال العشي، سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، الحاج تراير سفير مالي ورئيس المجموعة الأفريقية في بلجيكا.

وقال العشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” مسرور بزيارة الحاج تراير سفير مالي ورئيس المجموعة الأفريقية في بلجيكا”.

وأضاف العشي:” مناقشة بناءة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجموعة الأفريقية والتحضير للاحتفال بيوم أفريقيا في 25 مايو”.

وكان العشي، ناقش في وقت سابق، مع ممثل إيطاليا لدى حلف الناتو ماركو بنرونيك، القضايا المشتركة والمصالح المشتركة”، على حد تعبيره.