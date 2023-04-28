الحداد: مستعدون للدفاع عن الزاوية ولدينا القوة الكافية لتأمينها

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قال، رئيس الأركان العامة للجيش بغرب ليبيا، الفريق محمد الحداد، إن الجيش مستعد للدفاع عن أهالي الزاوية وعلى الوطن، مؤكدًا على أن مطالب المحتجين مشروعة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي مدينة الزاوية بعد وصوله إليها اليوم الجمعة.

وقال الحداد، إن الدولة لديها القوة الكافية من العسكريين لتأمين المدينة ومختلف المناطق، وإن هناك حلولا مرضية لأهالي المدينة سيتم تنفيذها.

وأضاف الحداد، “نحن لا نتهرب من المسؤولية بل أتينا لنلحق بأولئك الشهداء الأبرار”.

وأتت زيارة الحداد إلى الزاوية بعد قيام محتجين في وسط مدينة الزاوية بطرد اللواء 52 مشاة بعد لحظات من دخوله وسط المدينة؛ متهمين إياه بالاستعانة المرتزقة السوريين.

وشهدت الزاوية فجر الخميس اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.