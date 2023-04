الطبلقي: باتيلي سيتجاوز مجلسي النواب والدولة في حال عدم التوافق على قوانين انتخابية

ليبيا- قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي صرّح في وقت سابق بدعم اللجنة المشتركة (6+6) وإنه ينتظر نتائج اجتماعاتها إلى نهاية شهر يونيو.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشارت إلى أنه إذا لم تستطع اللجنة المشتركة بين النواب والدولة التوافق على قوانين الانتخابات فسيكون للمبعوث الأممي مسار آخر قد يتجاوز فيه المجلسيْن.

