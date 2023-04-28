تقرير: الجزائر تحاول الاستفادة من المياه الجوفية على حساب ليبيا وتونس

الوطن| رصد

سلط تقرير اقتصادي الضوء على تضرر منطقة شمال إفريقيا والساحل من ذوبان القطب الشمالي وقممه الجليدية واختفاء التربة الصقيعية بفعل تغير المناخ.

ولفت التقرير الذي نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية إلى خشية تونس من تسبب طموحات الجزائر في تفاقم أزمة المياه، في وقت تحث فيه ليبيا على إنشاء لجنة استغلال مشتركة.

ووفقًا للتقرير، تحاول الجزائر استغلال المياه الجوفية المشتركة بينها وبين تونس وليبيا لأغراض استخراج الطاقة من التي لا علاقة لها بالزراعة أو الاسهلاك الشبرية، محذرًا من أزمة الجفاف المسببة لتهديدات للموارد المائية في البلدان الثلاثة، لاسيما تلك المرتبطة منها بالشرب والري.