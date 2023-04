معزب: الأحداث الجارية في السودان ستكون لها امتدادات خطيرة على الوضع في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن اللجنة التي تحدّث عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والتي وصفها بأنها رفيعة المستوى ولم يتمّ الإعلان عن تشكيلها حتى الآن ستبني عملها على ما تتوصّل إليه اللجنة المشتركة من توافق حول القوانين الانتخابية.

معزب أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه بتشكيل لجنة 6+6 خرجت هذه الصلاحية من اختصاص مجلسي النواب والدولة ولم يبقَ أمام اللجنة سوى سنّ القوانين والدّفع بها إلى مجلس النواب لإصدارها دون تعديل.

ولفت إلى أن الأحداث الجارية في السودان ستكون لها امتدادات خطيرة على الوضع في ليبيا، خاصة بحسب ما وصفه بـ “تورّط” فاغنر وحفتر في إمداد قوات الدعم السريع بالنفط والذخيرة والسلاح.

