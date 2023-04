“أمن طرابلس” تضبط شخصا قتل أخاه خطأ في العام 2011

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شاب بتهمة قتل أخيه عن طريق الخطأ في واقعة تعود إلى العام 2011، وفق المديرية.

وأوضحت المديرية خلال بيان مرئي اليوم، أن من قام بإسعاف المجني عليه آنذاك قد أدلى بأقوال مغلوطة وتسجيل القضية ضد مجهول.

وأضافت أمن طرابلس أن التحقيقات حديثا أظهرت أن المجني عليه تعرض لإطلاق ناري عن طريق الخطأ من قبل شقيقه ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأفادت المديرية بأن فتح ملف هذه القضية جاء بعد تعليمات من مدير مديرية أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بفتح وتفكيك كافة القضايا المسجلة ضد مجهول.

المصدر: مديرية أمن طرابلس

