ليبيا.. نقل شحنات عوازل إلى موقع مشروع خط نقل طاقة في طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم نقل شحنات عوازل من مخازن بئر دياب إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة جنوب طرابلس – غرب طرابلس، جهد 400 ك.ف.

وأضافت شركة الكهرباء في بيان لها نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن شركة الطاقة المستدامة تنفذ المشروع بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل,

وأشار البيان إلى مساعي الشركة لاستكمال المشروع لأهميته القصوى في تعزيز الشبكة الكهربائية وتقويتها وزيادة نقل الطاقة من محطات الإنتاج للشبكة العامة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الشركة وصول 56 شحنة كابلات من مصر مخصصة لمحطات إنتاج الطاقة الخمس والرويس وجنوب طرابلس.