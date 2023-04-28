الحداد لأهالي الزاوية: مطالبكم شرعية

الوطن| رصد

قال رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، الفريق محمد الحداد، إن الجيش مستعد للدفاع عن أهالي الزاوية وعلى الوطن، مؤكداً شرعية مطالب المحتجين.

وأضاف الحداد في كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي مدينة الزاوية اليوم الجمعة، إن الدولة لديها القوة الكافية من العسكريين لتأمين المدينة ومختلف المناطق، وإن هناك حلولا مرضية لأهالي المدينة سيتم تنفيذها.

أشار الحداد إلى أن ما نمر به مرحلة صعبة سببه أننا منافقون والله تخلى عننا لأننا ماتت فينا المروءة ولم نستطع النهي عن المنكر بل كنا دافعين له.

إلى ذلك قاطع شباب مدينة الزاوية كلمة رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية “محمد الحداد” مطالبينه بقول كلمة الحق .