البركي: ثورة الشعب قادمة لا محالة

حذر المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعيلم السابق عبد الرحيم البركي من الغضب الشعبي.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “ما حصل في الزاوية الليلة يؤكد أن ثورة الشعب قادمة لا محالة على الفساد والتهريب والإجرام والمرتزقة ومن يوالونهم”.

وأضاف أن “من يراهن على استمالة الشعب بالتمنن عليه بحقوقه فهو واهم، وأن بركان الغضب الشعبي لا يبقي ولا يذر، فلا يأمن جانبه إلا من كان من طينة الشعب، ويعمل لأجله، ويحترم وجوده”.

يشار إلى أن شباب الزاوية واصلوا اعتصامهم في ميدان الشهداء بالمدينة، على خلفية انتشار مقطع فيديو لتعذيب ليبيين على يد أفارقة لدى المليشيات المسلحة.

وأكد شباب الزاوية تمسكهم بمطالبهم، بعد هروب مليشيا “52 مشاة” ليلا، بقيادة محمود بن رجب، الذي كلفه آمر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش بالتمركز داخل المدينة مساء أمس الخميس.