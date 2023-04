مستشارون بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام عقيلة صالح في القبة

ليبيا – أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس بمكتبة في مدينة القبة بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023 بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا.

رئيس مجلس النواب أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال لقائه بالمستشارين على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله.

