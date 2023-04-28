محمد بن اسماعيل يوضح بشأن المشادة بينه وبين الباعة المتجولين

أوضح محمد بن إسماعيل مدير عامة شركة الخدمات العامة طرابلس، بشأن الفيديو التي تتداولته صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المشادة بينه وبين بعض الباعة المتجولين .

وقال بن إسماعيل في منشور على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، أن الادارة المختصة بالشركة بالتعاون مع مركز الحرس البلدي بالشركة بدأت منذ الساعة السادسة صباحاً ليوم الجمعة بإزالة الطاولات والكراسي والعرابات والالعاب وجميع الاشياء الدخيلة على الحدائق العامة .

وأضاف “شاهدنا في الفترة الماضية كيفية استغلال اشخاص للحدائق بحجة الاسترزاق فمنهم من اخذ جزء من الحديقة ووضع فيه طاولات وكراسي رغم وضع الشركة لكراسي حسب التصاميم الهندسية للحدائق، بما يراعى خصوصية الجالسين، مشيرا إلى أنه فرض على الزائرين الجلوس بمبالغ 25 للطاولة والا ماتدخلش لهذا المربع، حسب وصفه.

واشار بن اسماعيل إلى أن “منهم من استغل اعمدة الانارة لتوصيل الغاز الكهربائي رغم ان خط الكهرباء مخصص للأنارة فقط وليس مخصص للأحمال ” فرنيلو” الامر الذي تسبب في اتلاف شبكة الكهرباء بالحدائق، مضيفًا “للأسف هذه الاعمال البلطجـية في الحدائق العامة اصبحت يومياً الامر الذي ادى إلى مضايقت العائلات!”.

ونوه بن إسماعيل “رغم من التنبية عليهم اكثر من مرة بعدم استغلال الحدائق الا انهم استعملوا اسلوب البلطجة وبالقوة ومنهم الاستفزاز بالتهديد والوعيد من شخص “زارط” اليوم الساعة 7 صباحاً واتحداه نشر الفيديو للمحادثة بيننا بالكامل، مشيرًا إلى أن “هذا التوضيح للناس بأن أعمال ازالة هذه التعديات من الحدائق لصالحهم وليس كما تنقل فيها صفحات الفتنة”، حسب قوله.