بن إسماعيل: أعمال البلطجة في حدائق طرابلس أصبحت يومية

أصدر محمد بن إسماعيل، رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس، بيانا لتوضيح الفيديو الذي تتداوله الصفحات بخصوص المشادة بينه وبين بعض الباعة المتجولين.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “بدأت الإدارة المختصة بالشركة بالتعاون مع مركز الحرس البلدي بالشركة منذ الساعة السادسة صباحاً ليوم الجمعة بإزالة الطاولات والكراسي والعرابات والألعاب وجميع الأشياء الدخيلة على الحدائق العامة، وطبعاً كلنا شاهدنا في الفترة الماضية كيفية استغلال اشخاص للحدائق بحجة الاسترزاق فمنهم من اخذ جزء من الحديقة ووضع فيه طاولات وكراسي رغم وضع الشركة لكراسي حسب تصاميم الهندسية للحدائق بما يراعى خصوصية الجالسين وبل فرض على الزائرين الجلوس بمبالغ 25 للطاولة والا ماتدخلش لهذا المربع”

وتابع قائلًا: “منهم من استغل اعمدة الانارة لتوصيل الغاز الكهربائي رغم ان خط الكهرباء مخصص للأنارة فقط وليس مخصص للأحمال ” فرنيلو “الامر الذي تسبب في اتلاف شبكة الكهرباء بالحدائق . وللأسف هذه الاعمال البلطجية في الحدائق العامة أصبحت يومياً الامر الذي ادى الي مضايقت العائلات، فرغم من التنبية عليهم اكثر من مرة بعدم استغلال الحدائق الا انهم استعملوا اسلوب البلطجة وبالقوة ومنهم الاستفزاز بالتهديد والوعيد من شخص “زارط” اليوم الساعة 7 صباحاً واتحداه نشر الفيديو للمحادثة بيننا بالكامل، وهذا للتوضيح للناس بأن أعمال ازالة هذه التعديات من الحدائق لصالحهم وليس كما تنقل فيها صفحات الفتنة”.