أهرام أون لاين: سياسة مختلفة تجاه ليبيا مطلوبة من المعارضة التركية لو وصلت للسلطة

ليبيا – شدد تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري على وجوب انتهاج المعارضة التركية سياسة مختلفة تجاه ليبيا في حال وصولها للسلطة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن أي حكومة تقودها المعارضة التركية ستحتاج في المستقبل إلى إعادة تقييم تورط تركيا في ليبيا، بعد أن تم إرسال أفراد عسكريين أتراك ومرتزقة أجانب تابعين لأنقرة لتعزيز مصالحها في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف التقرير: إن المعارضين سيحتاجون لتوفير استراتيجية تركية بديلة في ليبيا لإنهاء التدخل العسكري وطمأنة جيران البلاد بنوايا الأتراك السلمية بعد أن تسببت طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإقليمية المتزايدة بالتدخل في عدة صراعات وعزل بلاده وإلقاء ظلال من الغموض على علاقاتها مع جيرانها.

