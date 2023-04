“ليبيا يجب أن تقف على الحياد”.. نواب يعلقون على الصراع السوداني

قال أعضاء بمجلس النواب إن “ليبيا وقفت ويجب أن تقف على الحياد ومسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاربة في السودان” داعين جميع الأطراف الليبية إلى عدم تجاوز حدود الدعم الإنساني، وفق تعبيرهم.

وأدان الأعضاء في بيان اليوم، التدخل الأجنبي في الشأن السوداني “الذي عانت ليبيا من أمثال تداعياته كثيرا”، مطالبين الأطراف السودانية بوقف الاشتباكات والتّوجه إلى طاولة الحوار، وفق البيان.

وفي هذا السياق، كانت الـ”سي إن إن” كشفت خلال تحقيق عن دعم خليفة حفتر لقوات الدعم السريع السوادنية في صراعها مع الجيش السوداني رغم نفيه الانحياز لأي طرف في الصراع الدائر، وفق مصادر للشبكة.

واستند تحقيق الشبكة إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تنقّل طائرة روسية بين قاعدتي “الجفرة والخادم” الجويتين وتستخدمهما “فاغنر”، “ما يفسر التعاون بين حفتر وروسيا لدعم قوات الدعم السريع حتى قبل اندلاع العنف الدائر”، وفق الشبكة.

فيما نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة قولها إن حفتر أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع في السودان الاثنين الماضي ضمن المواجهات الحالية مع الجيش السوداني.

وأوضحت الصحيفة أن حفتر وحميدتي يعملان مع مجموعة المرتزقة المدعومة من الكرملين الروسي، مضيفة أن حفتر يستضيفها في قواعده بليبيا، فيما يعدّن حميدتي الذهب معها، وفق الصحيفة.

المصدر: بيان + سي إن إن + وول ستريت جورنال

