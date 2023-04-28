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عون: احتجاجات الزاوية لم تؤثر على عمل مصفاة النفط

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية، محمد عون، أن العمل في مصفاة الزاوية لم يتأثر بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة حتى الآن.

وقال عون في تصريحات إن هناك جهود حثيثة تبذل من أجل تجنب أي تداعيات، مشيرا إلى أن المصفاة لم تتوقف عن العمل.

وأضاف أن الحواجز حالت دون دخول المستخدمين لها لكن سُمح للبعض بالدخول والاستمرار في عمليات التشغيل، مشيراً إلى أن الحواجز الترابية حالت أيضا دون خروج شاحنات الوقود من مستودع البريقة، وجرى الاتفاق على إزالة هذه الحواجز الجمعة.

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الوطن الليبية

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