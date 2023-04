الكيلاني: المرأة ليست نصف المجتمع بل هي عمود فقري وأساس في البناء المجتمعي

ليبيا- شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني في احتفالية اليوم الوطني للمرأة الليبية في مدينة مصراتة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن الكيلاني تأكيدها في كلمته خلال الاحتفالية التي حضرها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن المرأة الليبية اثبتت عبر تاريخها أنها ليست فقط نصف المجتمع، وإنما العمود الفقري والأساس في البناء المجتمعي.

وواصلت الكيلاني بالقول: “فالمراة الليبية هي عماد الأسرة وأساس تكوينها والأم التي احتضنت وربت ودفعت بفلذات كبدها في ساحات الوغى لحماية الوطن ومقاومة المستعمر عبر العصور، ومن سقت بنيها عشق الوطن والشموخ والكبرياء، وساهمت بفكرها وجهدها في بناء الوطن”.

وقالت الكيلاني: “كانت المرأة الليبية سباقة باقتحام مهام صعبة وتقلد مناصب قيادية كانت حتى وقت قريب في بعض الدول حكرًا على الرجال، وكانت تقود الطائرات وتتقلد مواقع القضاء وترتاد مراكز البحث العلمي ونظيراتها في دول أخرى تناضل من أجل أبسط الحقوق مثل التعليم وقيادة السيارات وغيرها”.

ووصفت الكيلاني إقرار اليوم الوطني للمرأة الليبية بمناسبة وطنية للوقوف على ما حققته في ليبيا من إنجازات وللانطلاق نحو آفاق أوسع داعية كافة النساء في ربوع الوطن بصفتهن جديرات بذلك إلى المساهمة والدفع في إنجاز المصالحة المجتمعية والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة.

