ليبيا الان

لوزون: عدد اليهود الليبيين يبلغ 120 ألفاً وممتلكاتهم تصل لنحو 20 مليار دولار

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس اتحاد يهود ليبيا، رافائيل لوزون، إن ممتلكاتهم في ليبيا تصل لنحو 20 مليار دولار وتشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأراضي ورؤوس الأموال في البنوك.

وأشار لوزون، إلى أن عدد اليهود الليبيين حاليا، يبلغ 120 ألفا ويشمل الجيلين الأول والثاني، مؤكداً أن العديد من الليبيين على اتصال ودي عبر الإنترنت مع ليبيين يهود في إسرائيل.

وأضاف أن غالبية اليهود الليبيين لديهم رغبة قوية في زيارة ليبيا لرؤية الأماكن التي ولدوا وترعرعوا فيها وللسياحة، كما يحدث في المغرب وتونس جزئياً.

الوسوم

تهويد الليبيين لوزون ليبيا يهود ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك