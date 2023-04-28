بن عطية: حكومة عاجزة عن فرض الأمن فكيف ستجري الانتخابات؟

انتقد حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية صمتها حيال تردي الأمن في مدينة الزاوية.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “حكومة عاجزة تماما عن فرض أي أمن في أية مدينة.. كيف ستقوم بإجراء الإنتخابات؟.. كيف ستنظم الإنتخابات وهي فاشلة في تحقيق أمن المواطن ومقرات الدولة؟.. في كل دول العالم عندما تفشل الحكومة يتم تغييرها”.

واختتم عميد بلدية تاجوراء السابق قائلًا: “الجريمة والخطف والتعذيب في كثير من المدن والحكومة تتفرج.. كيف تستطيع إجراء الإنتخابات؟!”.