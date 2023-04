داخلية تصريف الأعمال: الإيقاع بتشكيل إجرامي متورط بالرماية على بوابة كعام

ليبيا – تمكنت مديرية أمن الخمس من الإيقاع بتشكيل إجرامي متورط في الرماية على بوابة كعام الأمنية.

بيان صحفي مقتضب صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تمكن مركز شرطة كعام من القبض على العناصر الـ3 لهذا التشكيل وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح البيان تورط هؤلاء في الرماية باستخدام سلاح ناري على البوابة ما نتج عنه إصابة أحد المواطنين.

