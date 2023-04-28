وزير نفط حكومة الوحدة: مصفاة الزاوية تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالاحتجاجات

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، أن مصفاة الزاوية تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

وقال عون، في تصريحات صحفية إن هناك جهود حثيثة تبذل من أجل تجنب أي تداعيات، مشيراً إلى أن المصفاة لم تتوقف عن العمل.

وأشار وزير النفط إلى أن الحواجز حالت دون دخول المستخدمين لها لكن سُمح للبعض بالدخول والاستمرار في عمليات التشغيل.

ولفت إلى أن الحواجز الترابية حالت أيضا دون خروج شاحنات الوقود من مستودع البريقة، وجرى الاتفاق على إزالة هذه الحواجز الجمعة.

وشهدت مدينة الزاوية منذ فجر الخميس، احتجاجات واسعة على تدهور الوضع الأمني وتنامي الجرائم وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيراً عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

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