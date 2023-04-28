“الهلال النفطي” تتسلم زورقا مطاطيا سريعا لتأمين الساحل 

الوطن| رصد

قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء “البشير بالنور” بزيارة إلى فرع الإدارة العامة لأمن سواحل الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية.

وجرى خلال هذه الزيارة تسليم زورق مطاطي بحرية سريع صنف 900 يحمل رقم 55 لفرع الإدارة الهلال النفطي، لتأمين الساحل وتأمين الأهداف الحيوية بمنطقة الهلال النفطي المتمثلة في المواني البحرية النفطية “الزويتينة والبريقة والسدرة ورأس لانوف النفطي” وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والجرائم المنطمة.

وحضر حفل التسليم مدير إدارة الأمن الصناعي بشركة سرت بمنطقة البريقة ومندوبين عن مديرية أمن الهلال النفطي والإدارة العامة لأمن المنافذ فرع البريقة وجهاز حرس السواحل الهلال النفطي وجهاز مكافحة الإرهاب بمنطقة البريقة ومنفذ رأس لانوف البحري وعدد من أهل المنطقة.