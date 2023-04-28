في ظل اتساع بؤرة الاتجار بالبشر.. مديرية أمن طبرق ترحل أكثر من ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم

أخبار ليبيا 24 -خـاص

تتواصل الأيام.. وتزداد تفاصيلٌ الحياة تشابكًا، وتصبح أكثر تعقيدًا.. -على الأقل- بالنسبة للفئات الضعيفة.

في خضم ذلك.. تستمر أعداد المهاجرين غير الشرعيين القاصدين أوروبا، والواصلين إلى الأراضي الليبية بالتزايد شيئًا فشيئًا.. ووسط ارتفاع أعداد المهاجرين وازدياد أعمال العُنف الممارسة ضدهم، تعيش الأواسط المحلية والاقليمية والعالمية حالة من الصمت المطبق.

وفي الأثناء، يعاني المهاجرين الذين أتوا من البلدان الأفريقية، من مشاكل صحية، وأمراضٍ مزمنة، وهو ما يحتم ضرورة ترحيلهم إلى بلدانهم الاصلية.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق، رحّل خلال الأيام الماضية، أكثر من ألف مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم الأصلية، عبر المنافذ البرية لدول الجوار الليبي..

رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق، اللواء ابراهيم الأربد، أكد في تصريحاتٍ لوكالة أخبار ليبيا 24، ترحيل ألفٍ وتسعة وسبعين مهاجرًا غير قانوني، منذ بدء العام الحالي، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، أغلبهم يحملون الجنسية المصرية والسودانية.

وفي تفاصيل الحادثة.. أكد الأربد ترحيل مائة وثمانية وعشرين مهاجرًا غير قانوني، مصابون بمرضيّ التهاب الكبد والإيدز، سبعة وتسعون منهم مصري، وخمسة وعشرون سودانيًا، وثلاثة من دولة تشاد، وشخص واحد من سوريا، ومثله من نيجيريا والنيجر. قرارُ الترحيل شمِل أيضًا ترحيل مائة وتسع مهاجرين إجباريًا، تسعة وثلاثون من مصر، وخمسة عشر مهاجرًا من السودان، ومهاجرين من اليمن، وخمسة وأربعون من دولة باكستان، وأربعة مهاجرين من بنغلاديش، وشخصين من إثيوبيا، وواحد من تشار، الآخر من سوريا. أما قرار الترحيل، طوعيًا فقد شمٍل ثمانمائة واثنين وأربعين مهاجرًا غير شرعي، حوالي سبعمائة واثنين وأربعين من السودان، وستة عشر من نيجيريا، وثلاثة وثمانون مهاجرًا من تشاد، ومهاجر واحد من اليمن.

الأربد.. وفي تصريحاته لوكالة أخبار ليبيا 24، أوضح أن المرحّلِين إجبارياً هم المهاجرين المُصابين، وكانت الأغلبية العُظمي مصابة بمرض التها الكبد، وأشار ضمن تصريحاتهِ أن عملية الترحيل تمتْ عن طريق النيابة العامة واغلبهم مصابين بالاتهاب الكبد، بينما تمتْ عملية الترحيل الطوعية في التواصل وحصر أعداد المهاجرين الرابين في السفر، ومن ثمّ جرت عملية الترحيل.

وعن آليات ونقاط الترحيل، قال الأربد إن المهاجرين المصريين جرى ترحيلهم عن طريق منفذ أمساعد البري، بينما تمّ ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون الجنسيات السودانية والتشادية عن طريق الكفرة، والبقية المتبقية عن طريق الكفرة وقنفودة.

رُبما نتساءل.. وبكل تواضعٍ.. ما الدافع المُقيت الذي حتّم على أولئك المهاجرين مغادرة بلدانهم، وقطع كل تلك المسافات الطويلة، وتحمّل عناء ومشقة السفر -عبر الصحراء- الشاسعة، وفي ظل ظروف إنسانية قاسية.. في سبيل نيل اللجوء الأوروبي؟

قد تكُون الهجرة طريقًا صعبة، محفوفة بالمخاطر.. إلا أنها قد تمثل للبعض منا طوق نجاة من فظاعة الحياة وقسوة ظروفها.