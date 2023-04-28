ليبيا تحقق مع موظفين في شركة لتأمين بعثة الاتحاد الأوروبي

تحقق السلطات في طرابلس مع 7 من موظفي شركة «غارداوورلد» الكندية، بعد توقيفهم منذ 11 أبريل (نسيان) بالعاصمة الليبية.

وسبق للشركة، وهي واحدة من كبرى المؤسسات المتخصصة في الأمن والحراسة في العالم، ويُوكل إليها تأمين أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الإعلان عن توقيف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 7 من موظفيها لأسباب «إدارية».

وعلى الرغم من تكتُّم السلطات الأمنية والقضائية في ليبيا حول مصير هؤلاء الموظفين، نقلت وسائل إعلام كندية عن الشركة، أنها تعمل على إطلاق سراحهم، وأرجعت سبب توقيفهم إلى ما سمّته «وضعاً إدارياً أثناء قيامهم بمهمة روتينية» في ليبيا.

وقال مسؤول أمني ليبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب اعتقال الموظفين السبعة، يرجع إلى «عدم حيازتهم تراخيص بحمل أسلحة، أو قيادة السيارات في البلاد، باستثناء ترخيص صادر عن (يوبام) البعثة الأوروبية التي منحتهم عقد العمل»، متوقعاً الإفراج عنهم قريباً.

والموظفون السبعة الذين اعتقلتهم قوات جهاز الردع الليبي، هم 4 سائقين ليبيين و3 حراس مسلحين من أصل كرواتي وآيرلندي وروماني.

وسبق لموقع «أفريكا إنتليجنس» القول إن محكمة طرابلس فتحت تحقيقاً في منتصف أبريل (نيسان) في أنشطة شركة «غارداوورلد»، إلى جانب فتح جهاز الأمن الداخلي لتحقيق آخر.