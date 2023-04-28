المجلس البلدي: الاعتداء على عامل وافد بالضرب وكسر قدمه غريب على أهالي سوق الجمعة

أعرب المجلس البلدي سوق الجمعة، عن إدانته الاعتداء صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 2023/4/29م على عامل النظافة التابع لإدارة الحدائق بشركة الخدمات العامة أثناء أداء عمله في الحديقة الكبيرة بجوار المجلس البلدي بالضرب، حيث تم إحداث كسر في رجله اليسرى وإصابة رجله اليمنى في الركبة وسرقة هاتفه النقال.

وذكر في بيان، أن هذا الاعتداء غريب على أهلنا في سوق الجمعة خصوصا تجاه العمالة الوافدة حيث تم فتح محضر لإثبات الواقعة لدى الجهات الأمنية بمتابعة هذا الأمر والقبض على هؤلاء المجرمين الخارجين و الوقوف بجانب العمالة الوافدة وتقديم يد العون لهم.