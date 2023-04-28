نواب: نقف على الحياد من أطراف الصراع في السودان

أصدر أعضاء من مجلس النواب بيانا بشأن الصراع المسلح في السودان الشقيق.

وجاء في البيان أن أعضاء المجلس يتابعون بقلق ما يتعرض له الشعب السوداني من فتنة وصراع مسلح لن يخرج منه أي طرف منتصرا، والخاسر الاول هو السودان الشقيق وشعبه.

وان عدم جلوس قادة السودان على طاولة الحوار تغليبا للمصلحة العليا للبلاد ستكون حتما نتائجه تحول البلاد إلى فوضى عارمة وساحة حرب بين أطراف خارجية تهدد أمن السودان وحدود أراضيه وقد يطال شرها دول الجوار خاصة ليبيا التي عانت سابقا من انتهاكات ميليشيات دول الجوار المسلحة.

وبين أعضاء من المجلس أن ليبيا وقفت ويجب أن تقف موقف الحياد وعلى مسافة واحدة من أطراف الصراع كافة وان ليبيا لم ولن اي تدعم اي على حساب الآخر، مطالبين كل الأطراف الليبية بأن لا يتجاوز الدر الليبي حدود الدعم الإنساني للأشقاء ومساعي الصلح والسلم.

وأدان مجلس النواب بأشد العبارات التدخل الأجنبي في الشأن السوداني الداخلي التي عانت ولا تزال تعاني ليبيا من تداعيات مثل هذا التدخل داعين الأشقاء السودانيين بوقف هذه الاشتباكات فورا والاتجاه إلى طاولة الحوار ودعم إجراء انتخابات عامة تحسم التنافس على السلطة عبر صناديق الاقتراع.