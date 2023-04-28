مديرية الهلال النفطي: تسليم زورق بحري حديث لمركز خفر السواحل – البريقة

بتكليف من مدير أمن مديرية الهلال النفطي العمــيد إيهاب بوخريص الڪزة تم حضور مراسم استلام زورق بحري من الطراز الحديث لمركز خفر السواحل – البريقة.

حضر المراسم رئيس قسم المرور رائد عمران حسين العقوري، ومعاونه ورئيس وحدة تسجيل المركبات رائد عبدربة علي بوظهير، ورئيس وحدة تحقيق الحوادث رائد فرج عقيلة السعيطي والسائق عبدالسلام صالح عبدالسلام.

وقد كان من الحضور مدير الادارة العامة لخفر السواحل لواء بشيـر بالنور وعدد من الضباط التابعين لخفر السواحل -البريقة ومدير ادارة الامن الصناعي/ عبدالعزيز نجم الجازي.

ويعد هذا الزورق من احدث الزوارق البحرية في مجاله ويتمتع بمواصفات حديثة وانظمة تتبع ومراقبة تساعد في رفع مستوى تأمين المنطقة.