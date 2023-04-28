بالصور.. مداهمة منزل والقبض على شخص مُتلبسا بتصنيع الخمور في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة بوعطني من ضبط مصنعاً للخمور المحلية والقاء القبض على الشخص القائم على هذا المصنع بمنطقة بوعطني (القرية).

وعقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد الأشخاص يقوم بتصنيع وترويج الخمور المحلية بمنزله الكائن بمنطقة بوعطني القرية وأفادت المعلومات ان الشخص سالف الذكر من ذوي السوابق وعاد لتصنيع وترويج الخمور في هذه الفترة .

وعلى الفور اصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني العميد خالد الترهوني بإنتقال أعضاء التحريات والتأكيد على المعلومات الواردة .

وعقب التأكيد على صحة المعلومات وتقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل تم مُداهمة المنزل وتم ضبط الشخص المطلوب مُتلبسا بتصنيع الخمور المحلية .

وتم ضبط مايقارب عن 400 لتر من الخمور المعدة للتصنيع وضبط سلاح ناري نوع خرطوش وتم الإنتقال إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ع.أ من مواليد 1967 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة …