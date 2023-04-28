طبيب يستخدم قسائم إيداع مزورة لشراء مصوغات ذهبية بقيمة 97 ألف دينار

العنوان-بنغازي

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي ضبطها طبيبا في بنغازي أشترى مصوغات ذهبية من أحد المحلات بالمدينة عبر قسيمة إيداع مزورة.

وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة: “رغم أن مهنته إنسانية في المقام الأول إلا أنه اتخذ من التعدي على حقوق الغير أسلوبا للكسب غير المشروع فالمتهم في هذه القضية طبيب إلا أنه بدلا أن يداوي الناس يؤلمهم عبر النصب عليهم”.

وقالت الإدارة أن القضية بدأت بعد تقدم صاحب محل ذهب في مدينة بنغازي بشكوى ضد مجهول اشترى منه طاقمان ذهبيان بموجب إيداع مصرفي بقيمة سبعة وتسعون ألف وتسع مئة دينار ليبي.

ولفت البيان أنه بعد أيام تبين للشاكي تاجر الذهب أن قسيمة الإيداع تلك مزورة لتباشر إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي العمل على الواقعة.

وأشارت الإدارة إلى أن عمل التحري بدأ بتفريغ محتويات كاميرات مراقبة سجلت الداخلين والخارجين من محل الذهب الواقع بشارع دبي فتوصل المحققون إلى شخصية الرجل مقدم قسيمة الإيداع المزورة.

ولفتت الإدارة أنه بالبحث والتحري عن الشخص الظاهر في الكاميرات توصل المحققون لهويته وهو طبيب يعمل في إحدى المشافي الحكومية في مدينة بنغازي ويقيم في منطقة أرض زواوة.

وقالت الإدارة أنه بعد نصب كمين محكم له ضبط المتهم ونقل لمقر البحث الجنائي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي لمباشرة التحقيقات معه.

وأشارت الإدارة إلى أنه خلال الاستدلال معه اعترف المتهم بأنه زور قسيمة الإيداع التي قدمها لمحل الذهب وذلك عبر جهاز حاسوب محمول في منزله وهو الجهاز الذي تم تحريزه فيما بعد من منزل المتهم والذي وجد به أيضا تلك المصوغات الذهبية.

وخلال التحقيق أيضا اعترف المتهم أنه مارس ذات عمليات النصب على محلين آخرين لبيع الذهب في بنغازي اشترى منهما أطقم ذهبية بقسائم إيداع مزورة هي الأخرى بقيمة إجمالية تبلغ 50 ألف و650 دينار ليبي إضافة لاعترافه بقيامه بعملية نصب أخرى على محل بيع هواتف محمولة اشترى منه هواتف بقيمة 8 آلاف و200 دينار ليبي.

وبعد تواصل جهاز البحث الجنائي مع أصحاب المحلات سالفة الذكر والذين كانوا قد حرروا محاضر في أوقات سابقة ضد المتهم لدى جهات أمنية أخرى تم إحالة المتهم للنيابة العامة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية حياله.