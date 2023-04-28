طرابلس.. القبض على مطلوب في واقعة نصب و احتيال في مبلغ مالي

تستمر جهود رجال الامن في تعقب المجرمين و المطلوبين على ذمة قضايا و لجهات القضائية .

وواقعة اليوم المتهم فيها مطلوب لمركز شرطة الغربي لقيامه بالنصب على المشتكي في مبلغ مالي قيمته 79491دولار ، و قد صدر بحقه امر قبض من مكتب المحامي العام بموجب شكوى مؤرخة في 26مارس الماضي .

وبحسب مديرية أمن طرابلس، تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من خلال تتبع القضية من الوصول للمتهم و ضبطه و بالاستدلال معه علل ما حصل بينه و بين المشتكي و تهربه منه بسبب قيامه باعطاء المبلغ المالي لأحد أصحاب مكاتب الصرافة و تمنع صاحب المكتب في إرجاع المال إليه.

احيل المطلوب للمركز شرطة الغربي من حيث الاختصاص تمهيدا لاحالته للنيابة .