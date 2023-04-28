تمديد فترة الترشح لانتخابات المجالس البلدية في 4 بلديات

العنوان-طرابلس

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الجمعة، تمديدها فترة التقدم بطلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية في بلديات زوارة، درج، برقن والجليدة حتى يوم الأحد الموافق للسابع من مايو المقبل.

وقالت اللجنة، إن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع الفرصة أمام الراغبين في الترشح وتشجيعهم على المشاركة، واستكمال جميع متطلبات وإجراءات الترشح المطلوبة أمام اللجان الفرعية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه.

وحضت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية جميع الراغبين والمهتمين بالعمل البلدي والترشح في الانتخابات البلدية التقدم بطلباتهم خلال هذه الفترة المعلنة، واستغلال الفرصة للمساهمة في عملية بناء وتطوير بلدياتهم.