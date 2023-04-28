احتجاجات رافضة لزيارة الحدّاد واستمرار العصيان المدني في الزاوية

يتواصل العصيان المدني في مدينة الزاوية غرب ليبيا، لليوم الثاني على التوالي، فقد اتسعت الحركات الاحتجاجية، وذلك للتنديد بانعدام الأمن عقب انتشار مشاهد مروعة لتعذيب مواطنين على يد مهاجرين أفارقة داخل مقر لإحدى المليشيات المسلحة.

واغلق عدد من الشباب الإشارة الضوئية الضمان، وسط مدينة الزاوية، وإشعال الإطارات بها، احتجاجًا على زيارة رئيس أركان المنطقة الغربية الفريق أول محمد الحدّاد إلى المدينة، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.

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وتجمّع عدد من سكان مدينة الزاوية، ليل الجمعة، ونظمّوا مسيرات في العديد من الشوارع لا تزال مستمرة، كما أغلقوا عددا من الطرقات وهدّدوا بإيقاف عمل مصفاة النفط، احتجاجا على تنامي نشاط المليشيات المسلحة وتدهور الوضع الأمني وغياب أي دور للحكومة.

في الأثناء، أعلن “حراك شباب الزاوية”، في بيان، الدخول في عصيان مدني وإغلاق مخارج ومداخل المدينة إلى حين تنفيذ مطالبهم، وهي تطهير المدينة من أوكار الفساد ومداهمتها، وإلغاء القوة الأمنية المشتركة وإعادة هيكلتها مرة أخرى، وكذلك تطبيق الحدّ على الأفارقة الذين ظهروا في فيديو التعذيب، وإيقاف عمل مديرية الأمن بالكامل وامتثالها للقضاء، بالإضافة إلى مداهمة كافة أوكار التهريب.

وجاءت هذه الانتفاضة ضدّ القوات، على خلفية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يصوّر مشاهد تعذيب قاسية ومؤلمة تعرض لها مواطنون من المدينة على أيدي مرتزقة أفارقة بمساعدة عناصر تابعين لإحدى المليشيات المسلّحة، في مشاهد أثارت غضب واستياء السكان.