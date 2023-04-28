نورلاند يبحث مع قيادة الأفريكوم ضرورات توحيد الجيش الليبي

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، أن الوضع الأمني الإقليمي المتدهور يعطي أهمية أكبر من أي وقت مضى لضرورة تشكيل جيش ليبي موحد بقيادة مدنية.

وقال نورلاند، عقب لقاء جمعه في مدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم مع قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا “أفريكوم” مايكل لانغلي، ونائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري السفير يونغ، إن تردّي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية والتنمية والدفاع لدعم ليبيا لتشكيل جيش موحّد بقيادة مدنية يكون قادرًا على حماية سيادة ليبيا واستقرارها.

يشار إلى أن نورلاند، ألتقى يوم أمس الرئيس الكونجولي ساسو نغيسو، وأكد له دعم بلاده، جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين الأطراف الليبية من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتوحيد البلاد.

وكلا اللقائين جاءا ضمن جهود يقوم بها الدبلوماسي الأمريكي، عقب تفاقم الوضع في السودان، بعد استمرار الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم وغيرها من الولايات السودانية منذ 15 أبريل الجاري، وس توقعات باتساع رقعتها وما يترتب على ذلك من آثار وتأثيرات على المنطقة ودول الجوار التي من بينها ليبيا.