طرابلس.. ضبط محتال نصب على مواطن في مبلغ 79 ألف دولار

العنوان-طرابلس

كشفت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على مطلوب في واقعة نصب واحتيال في مبلغ 79 ألفا و491 دولارا.

وأوضحت المديرية أن المتهم مطلوب لدى مركز شرطة الغربي في واقعة نصب على مواطن، وصدر بحقه أمر قبض من مكتب المحامي العام بموجب شكوى مؤرخة في 26 مارس الماضي.

وتمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من خلال تتبع القضية من الوصول إلى المتهم وضبطه. وخلال التحقيقات، علل المتهم تهربه من رد المبلغ إلى المشتكي بأنه دفعه لأحد أصحاب مكاتب الصرافة وتمنع الأخير عن إرجاع المال إليه.

وأشارت المديرية إلى إحالة المطلوب إلى مركز شرطة الغربي من حيث الاختصاص تمهيدا لإحالته للنيابة.