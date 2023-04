عون: العمل في مصفاة الزاوية لم يتأثر بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة

ليبيا – أكد وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون أن العمل في مصفاة الزاوية لم يتأثر بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة، حتى الآن، وتُبذل جهودًا حثيثة لتجنب أي تداعيات.

عون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن المصفاة لم تتوقف عن العمل، لافتًا إلى أن الحواجز حالت دون دخول المستخدمين لها لكن سُمح للبعض بالدخول والاستمرار في عمليات التشغيل.

ونوه عون إلى أن الحواجز الترابية حالت أيضًا دون خروج شاحنات الوقود من مستودع البريقة، وجرى الاتفاق على إزالة هذه الحواجز غدًا الجمعة.

