مقتل 33 جنديًا في هجوم شرقي بوركينا فاسو والرئيس يعلن التعبئة العامة

واغادوغو 28 أبريل 2023 (وال)- أعلن الجيش البوركيني أن 33 جنديًا قتلوا في هجوم شنه مسلحون على موقع عسكري شرقي بوركينا فاسو أمس الخميس.

وأفاد بيان للجيش بأن مجموعة عسكرية تعرضت لهجوم معقد وواسع النطاق في شرق البلاد، أسفر أيضًا عن إصابة 12 جنديًا بجروح.

وقال الجيش إن الهجوم استهدف الوحدة العسكرية في أوجارو بالمنطقة الشرقية، موضحًا أن الجنود الذين حوصروا في الهجوم قَتلوا ما لا يقل عن 40 مسلحًا قبل وصول التعزيزات.

وكان الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في سبتمبر 2022 قد وقع الأسبوع الماضي على مرسوم تعبئة عامة لمدة عام واحد بهدف توفير جميع الوسائل الضرورية للدولة لمواجهة المسلحين ويسمح بتجنيد الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر للذهاب إلى القتال. (وال)

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