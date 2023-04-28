شاهد .. أهم ماجاء في كلمة محمد الحداد خلال زيارته لمدينة الزاوية

وصف رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، أن ما يحدث اليوم في الزاوية بالكارثة، مؤكدًا استعداده للدفاع عن الاهالي ومطالبهم المشروعة، والحفاظ على المدينة وتاريخها.

ويأتي ذلك بعد تصاعد أحداث العنف في مدينة الزاوية والتي نجم عنها إعلان شباب المنطقة لعصيان مدني مفتوح احتجاجاً على الوضع المتردي الذي وصلت له المدينة.

وكانت قد استجابت المنطقة العسكرية في الساحل الغربي لبعض مطالب المتظاهرين معلنة انسحاب عناصر اللواء 52 مشاة من الزاوية، بعد انتشارهم في المدينة.

وخلال زيارته لمدينة الزاوية، قال محمد الحداد، :”نمر بمرحلة صعبة، وهذا سببه أننا منافقون، والله تخلى عنّا، لأننا ماتت فينا المروءة ولم نستطع النهي عن المنكر، بل كنا مدافعين عنه”.

وأضاف الحداد، قائلًا :”دماء أبنائنا في 2011، لم تجف حتى هذه اللحظة، لكن المشكلة جماعية ونحن لا نتهرب من المسؤولية ” .

وتابع الحداد قائلًا : “ما يحدث اليوم في الزاوية كارثة، ونحن مستعدون للدفاع عنكم، ومطالبكم مشروعة، لكن علينا الحفاظ على المدينة وتاريخها”.

وأكد الحداد أنه مستعد يقف مع الاهالي في الانتفاضة، لكن الدولة لديها القوة الكافية لتأمين المدينة ومختلف المناطق، وهناك حلولاً مُرضية لأهل المدينة سيتم تطبيقها قريبًا.

وطالب الحداد بالتصدي لكافة المجرمين وتُجار المخدرات، داعيًا الشباب الغاضب للحوار للخروج بحلول مرضية لمطالبهم المشروعة.