شركة الكهرباء تؤكد إنجاز 80% من صيانة خط نقل الطاقة “شمال بنغازي – سي فرج”

العنوان-طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، إنجاز 80% من أعمال الصيانة لخط نقل الطاقة “شمال بنغازي – سي فرج جهد 400 ك.ف”، مشيرة إلى استمرار العمل على استكمال أعمال الصيانة.

وقالت الشركة إن صيانة هذا الخط ستتيح “إمكانية نقل الطاقة من محطة توليد شمال بنغازي إلى سي فرج جهد 400/220 ك.ف ومحطة القوارشة جهد 220 ك.ف”.

وأضافت الشركة، أن أعمال الصيانة ستساهم أيضًا في تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة بعد استكمال أعمال الصيانة التي قاربت على الانتهاء من قبل شركة واحات الشاطئ بالتعاون مع شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار مساعيها لتكثيف الجهود وتسخير الإمكانات وتذليل الصعاب لاستكمال مشروعات خطوط نقل الطاقة بما فيها أعمال الصيانة، نظرًا لأهميتها القصوى في تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.