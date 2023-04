ليبيا – حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب من تأثيرات كبيرة على ليبيا، بسبب الصراع الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أشار إلى أن لجنة الأمن القومي ستعرض تقريرًا في جلسة لمجلس النواب المقبلة، لمناقشة الأوضاع في السودان، وما يجب اتخاذه لحماية الحدود مع السودان.

وقال الميهوب: “بداية نحن نأمل أن تتوقف هذه الحرب، فالمنتصر فيها خاسر”.

وتابع الميهوب حديثه: “بالتأكيد سيكون لها الأثر الكبير، ونحن نتابع مع الأجهزة ذات العلاقة، تطورات الأوضاع في السودان، وما يجب اتخاذه بالخصوص”.

وأوضح قائلًا: “في جلسة مجلس النواب القادمة، سنعرض تقريرنا، والتوصية بما يجب اتخاذه على الحدود، وباقي مدن ليبيا”.

الميهوب أعرب عن أمله بأن يتوقف نزيف الدم السوداني، مختتمًا: “نحن في ليبيا سنقف على حدودنا بالمتاح”.

Shares

The post الميهوب يحذر من تأثيرات كبيرة على ليبيا بسبب الصراع الدائر في السودان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية