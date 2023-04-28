الصين تتعقب طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق تايوان

بكين 28 أبريل 2023 (وال)- أعلن الجيش الصيني أن مقاتلاته تعقبت طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق مضيق تايوان اليوم الجمعة.

وقال متحدث قيادة الجناح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن “طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز P-8A حلقت صباح اليوم فوق مضيق تايوان”.

وأوضح في بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية، أن “مقاتلات تابعة لجيش التحرير الشعبي تعقبت الطائرة الأمريكية طيلة تحليقها فوق المضيق”.

وأكد أن قوات قيادة الجناح الشرقي في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بشكل حازم.

من جهته، قال الأسطول السابع للجيش الأمريكي الموجود في المحيط الهادئ، إن “طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A حلقت الجمعة في المجال الجوي الدولي فوق مضيق تايوان”.

وأضاف أن الولايات المتحدة، ومن خلال عملها داخل مضيق تايوان وفقًا للقانون الدولي، تدعم الحقوق والحريات الملاحية لجميع الدول.

وأكد الأسطول الأمريكي أن “الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، بما في ذلك داخل مضيق تايوان”. (وال)

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